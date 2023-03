PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Anfield Premier League Liverpool FC Wolverhampton 1.50 4.70 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2023 07:09 .

Liverpool – Wolverhampton, gdzie oglądać

Przez chwilę kibice Liverpoolu mogli wierzyć, że wraca normalność. Dwa zwycięstwa nad wymagającymi rywalami – wygrana w Derbach Merseyside i pokonanie Newcastle – w dodatku bez utraty bramki, to mogło dać nadzieję. Tę brutalnie rozdarł jednak na strzępy Real Madryt. The Reds prowadzili z obrońcą tytułu 2:0 tylko po to, by ostatecznie przegrać aż 2:5. Szansa na odkupienie przyszła szybko. Z Crystal Palace padł tylko rozczarowujący – i usypiający fanów – bezbramkowy remis.

A Wolverhampton radzi sobie w kratkę. W ostatnich pięciu meczach ligowych Wilki wygrały dwukrotnie, tyle samo razy przegrały i raz zremisowały. Na Molineux z pewnością wciąż pamięta się o niedawnym łomocie sprawionym Liverpoolowi (3:0). Czy uda się to jednak powtórzyć na Anfield?

Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Wolverhampton.

Liverpool – Wolverhampton, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Liverpool – Wolverhampton, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Anfield Road.

Liverpool – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich rezultatów to The Reds są zdecydowanym faworytem bukmacherów w nadchodzącym starciu.

