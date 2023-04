Pressfocus Na zdjęciu: Juergen Klopp i Trent Alexander-Arnold

Liverpool – Tottenham, gdzie oglądać

Sezon 2022/23 jest pełen rozczarowań zarówno dla Liverpoolu, jak i Tottenhamu Hotspur. The Reds w oczy zagląda widmo braku awansu do Ligi Mistrzów, co byłoby prawdziwą katastrofą. Juergen Klopp stara się robić co może, żeby tylko jego podopieczni zakwalifikowali się do europejskich pucharów. Każdy punkt może mieć ogromną wagę.

Tottenhamowi udało się odwrócić losy rywalizacji w meczu z Manchesterem United, co poprawiło nieco odczucia w zespole. Sytuacja Kogutów wciąż daleka jest od optymalnej, jednak wiele wskazuje na to, że europejskie puchary są w ich zasięgu. Do końca sezonu jednak każdy punkt będzie niezwykle cenny.

Polecamy również zapoznać się z naszymi typami na mecz Liverpool – Tottenham.

Liverpool – Tottenham, transmisja w TV

Mecz między Liverpoolem i Tottenhamem Hotspur obejrzycie w telewizji na antenie kanału CANAL+Sport. Początek tej rywalizacji w niedzielę o godzinie 17:30.

Liverpool – Tottenham, transmisja online

Rywalizację Liverpoolu z Tottenhamem obejrzycie na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z platformy Viaplay, natomiast drugim obejrzenie meczu w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać z rabatem w wysokości 60 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z kanałami CANAL+, miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł.

Liverpool – Tottenham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem niedzielnego meczu jest Liverpool. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi w przybliżeniu ok. 1.52. Typ na Tottenham to już 6.00.

Liverpool FC Tottenham 1.53 5.00 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2023 09:26 .

