Liverpool - Leicester: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Liverpool jest na fali i ogrywa kolejnych rywali. The Reds są także zdecydowanym faworytem w meczu z Leicester City rozgrywanego w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Początek o godzinie 20:45.

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool FC – Leicester City FC, gdzie oglądać

Liverpool jest oczywiście zdecydowanym faworytem pojedynku z Leicester City. Ekipa Jurgena Kloppa notuje serię sześciu wygranych z rzędu we wszystkich rozgrywkach, choć należy zauważyć, że The Reds tylko raz zachowali czyste konto. Lisy to spadkowicz z Premier League i obecnie znajduje się na szczycie tabeli Championship. Leicester wygrali aż 9 z dziesięciu ostatnich pojedynków przegrywając tylko raz. Niestety, tego ciekawie zapowiadającego się widowiska fani nie obejrzą w polskiej telewizji.

Liverpool FC – Leicester City FC, transmisja na żywo w TV

Środowe starcie Liverpoolu z Leicester nie będzie dostępne w polskiej telewizji. Mecz transmitowany będzie jedynie online.

Liverpool FC – Leicester City FC, transmisja online

Mecz The Reds z Lisami można śledzić jedynie na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić odpowiedni abonament.

Liverpool FC – Leicester City FC, kursy bukmacherskie

Zgodnie z przewidywaniami, faworytem tego meczu jest Liverpool. Kursy na zwycięstwo The Reds oscylują wokół 1,45. Dla porównania typy na wygraną Leicester wynoszą około 6,50.

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Leicester? Mecz będzie dostępny jedynie online na platformie Viaplay. Kiedy jest mecz Liverpool – Leicester? Mecz rozpocznie się we środę, 27 września, o godzinie 20:45.

