Liverpool – Fulham, gdzie oglądać

Liverpool w końcówce sezonu pokazuje swoją wielką klasę w Premier League. To może nie wystarczyć, by awansować do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, ale The Reds osiągnęli już swój plan minimum – który wcale nie był taki prosty do realizacji jeszcze kilka tygodni temu – zajęli miejsce w strefie Ligi Europy. Z pewnością jednak Juergen Klopp nie odda czołowej czwórki bez walki.

W środę na Anfield Road przyjedzie zespół w kiepskiej dyspozycji. Fulham przegrał dwa ostatnie spotkania w lidze, a trzy, licząc pięć kolejek.

Sprawdź nasze typy na mecz Liverpool – Fulham.

Liverpool – Fulham, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Liverpool – Fulham, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Anfield Road.

Liverpool – Fulham, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów gospodarze są wielkim faworytem nadchodzącego pojedynku.

Liverpool FC Fulham 1.26 6.60 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2023 07:38 .

