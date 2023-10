Liverpool - Toulouse: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W czwartek Liverpool zmierzy się z Toulouse w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Czy The Reds odniosą kolejne zwycięstwo w europejskich pucharach? Początek o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool FC Toulouse Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2023 21:31 .

Liverpool FC – Toulouse FC, gdzie oglądać

Wydaje się, że może to być spotkanie o pierwsze miejsce w grupie E Ligi Europy. Liverpool jest liderem tabeli z kompletem zwycięstw, a Toulouse jest druga ze stratą dwóch punktów. Faworytem tego pojedynku są oczywiście The Reds, ale brytyjskie media przewidują, że Jurgen Klopp może dokonać kilku roszad w składzie, a to otworzy szansę drużynie z Francji na korzystny rezultat. Zapowiada się zatem ciekawe widowisko.

Liverpool FC – Toulouse FC, transmisja na żywo w TV

Czwartkowy mecz Liverpoolu w Lidze Europy nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie można obejrzeć jedynie online.

Liverpool FC – Toulouse FC, transmisja online

Pojedynek Liverpoolu z Tuluzą będzie dostępny na platformie Viaplay. Wcześniej należy wykupić miesięczną subskrypcję.

Liverpool FC – Toulouse FC, kursy bukmacherskie

Liverpool jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Kursy na zwycięstwo The Reds są niskie i oscylują wokół 1,22.

Liverpool FC Remis Toulouse 1.20 7.50 13.8 1.20 7.50 13.8 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2023 21:31 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Toulouse? Mecz będzie dostępny jedynie online na platformie Viaplay.pl Kiedy jest mecz Liverpool – Toulouse? Mecz rozpocznie się w czwartek, 26 października, o godzinie 21:00.

