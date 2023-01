PressFocus Na zdjęciu: Magda Linette

Linette – Sherif: transmisja za darmo. Magda Linette w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z reprezentacją Egiptu Mayar Sherif. W meczu tym trudno wskazać faworytkę do zwycięstwa. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz za darmo za pośrednictwem internetu oraz w TV.

O której godzinie gra dzisiaj Linette? Transmisja na żywo

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w pierwszym dniu Australian Open odnieśli zwycięstwa i zameldowali się w drugiej rundzie. Ich śladami postara się pójść Magda Linette. Zajmująca 45. miejsce w rankingu WTA polska tenisistka zmierzy się ze sklasyfikowaną dziewięć miejsc niżej Egipcjanką Mayar Sherif.

Spotkanie Linette – Sherif rozegrane zostanie jako trzecie w kolejności na korcie nr 12. Według szacunków jego początku można spodziewać się około godzin 5:00 czasu polskiego.

Linette – Sherif, transmisja w TV

Na razie nie wiadomo, czy spotkanie Linette – Sherif będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji, choć prawami do transmisji turnieju dysponuje stacja Eurosport. Mecz na pewno będzie można natomiast oglądać za pośrednictwem internetu i to zupełnie za darmo. Poniżej wyjaśniamy jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji..

Środowe spotkanie Linette – Kerber będzie można obejrzeć w Polsce “na żywo” na kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Trzeba jednak oczywiście posiadać odpowiedni pakiet. Jest jednak także opcja darmowego dostępu do internetowej transmisji. O tym jak go uzyskać piszemy nieco niżej.

Linette – Sherif, transmisja za darmo

Meczami w ramach Australian Open można emocjonować się oglądając jej na platformie STS TV. Ta jest udostępniona bezpłatnie klientom bukmachera STS. Jak uzyskać dostęp? Wystarczy spełni dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Linette?

Spotkanie 1. rundy Australian Open 2023, w którym Magda Linette zagra z Mayar Sherif odbędzie się we wtorek (17 stycznia). Zaplanowany jako trzeci w kolejności mecz ma rozpocząć się około godziny 5:00 czasu polskieg.

Gdzie oglądać mecz Linette – Sherif na Wimbledonie? Mecz Linette – Kerber będzie można obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu na stronie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Sherif? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (17 stycznia).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.