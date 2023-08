IMAGO/David Kirouac/Icon Sportswire Na zdjęciu: Magda Linette

O której godzinie gra Linette? Transmisja na żywo

Magda Linette dwóch ostatnich występów na US Open nie może zaliczyć do udanych, bowiem rywalizację kończyła już na pierwszej rundzie. Teraz liczy na znacznie lepszy występ i przynajmniej wyrównanie osiągnięcia z 2020 roku, kiedy dotarła do trzeciej rundy. Nie będzie o to jednak łatwo, bowiem już w pierwszej rundzie czeka ją trudne zadanie. Jej rywalką będzie Aliaksandra Sasnowicz.

Poniedziałkowy mecz będzie już ósmym pojedynkiem obu zawodniczek. Bilans dotychczasowych konfrontacji jest fatalny dla Linette, która wygrała tylko jeden mecz. Sasnowicz na swoim koncie ma sześć wygranych.

Mecz Świątek – Sasnowicz rozegrany zostanie w poniedziałek (28 sierpnia) i powinien rozpocząć się około 21:00 polskiego czasu.

US Open 2023: O której gra Linette?

Magda Linette udział w US Open rozpocznie w poniedziałek (28 sierpnia) mecz z Aliaksandrą Sasnowicz. Spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 21:00 czasu polskiego.

Linette – Sasnowicz: kto wygra?

