Linette - Putincewa: transmisja i stream online z meczu Billie Jean King Cup. Reprezentacja Polski zmierzy się z Kazachstanem w eliminacjach do turnieju finałowego. Polki stoją przed bardzo trudnym zadaniem.

PressFocus Na zdjęciu: Magda Linette

O której godzinie gra Linette? Transmisja na żywo

W piątek rozpocznie się mecz Polska – Kazachstan w ramach kwalifikacji do finałowego turnieju Bille Jean King Cup. Polki wystąpią w nim bez wracającej do zdrowia Igi Świątek, pod nieobecność której liderką drużyny będzie Magda Linette. W pierwszym spotkaniu zmierzy się z Julią Putincewą. W drugim meczu dojdzie natomiast do pojedynku Jeleny Rybakiny z Weroniką Falkowską.

Dla Linette będzie to już ósmy pojedynek z Putincewą w karierze. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Polki, która zwyciężyła pięciokrotnie. Po raz ostatni w ubiegłym roku w Cleveland.

Mecz Linette – Putincewa rozegrany zostanie w piątek (14 kwietnia) o godzinie 09:30.

Linette – Putincewa, transmisja w TV

Spotkanie Linette – Putincewa oraz inne pojedynki w ramach meczu Polska – Kazachstan, będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Mecz Linette w 1/8 finału Charleston Open 2023 będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Pojedynek z Keys będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport.

Linette – Putincewa, transmisja online

Rywalizację będzie można również śledzić za pośrednictwem internetu. Transmisje online będą dostępne w usłudze Polsat Box Go.

Billie Jean King Cup 2023: Polska – Kazachstan

Mecz Polska – Kazachstan rozegrany zostanie w dniach 14-15 kwietnia. Polskę reprezentować będą w nim Magda Linette i Weronika Falkowska, natomiast w drużynie Kazachstanu wystąpią Jelena Rybalina i Julia Putincewa.

Gdzie oglądać mecz Linette – Putincewa? Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Putincewa? Spotkanie rozegrane w piątek (14 kwietnia) o godzinie 9:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.