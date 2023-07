IMAGO/Peter van den Berg Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz przystępując do rywalizacji w kolejnej edycji Wimbledonu ma nadzieją nawiązać do swojego występu w 2021 roku, kiedy dotarł aż do półfinału. To oczywiście jego najlepsze osiągnięcie w karierze w turniejach wielkoszlemowych. O jego powtórzenie będzie bardzo trudno, ale w meczach z jego udziałem na pewno czekają nas emocje.

W pierwszej rundzie rywalem Hurkacza będzie plasujący się na 76. miejscu w rankingu ATP Hiszpan Albert Ramos-Vinolas. Obaj zawodniczy mieli okazję mierzyć się dwukrotnie i w obu meczach górą był reprezentant Polski. Doszło do nich w ubiegłym roku w Monaco i Kanadzie.

Mecz Hurkacz – Ramos Vinolas rozegrany zostanie w poniedziałek (3 lipca) i rozpocznie się około godziny 13:30. Będzie to drugi pojedynek na korcie nr 18 i rozpocznie się po zakończeniu meczu Kudiermietowa – Kanepi.

Hurkacz – Ramos Vinolas, transmisja w TV

Spotkanie Hurkacz – Ramos Vinolas będzie można obejrzeć zupełnie bezpłatnie korzystając z usługi STS TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz spełnić proste warunki. Transmisja meczu dostępna będzie również na kanale Polsat Sport Extra.

Hurkacz – Ramos Vinolas, transmisja za darmo

Bezpłatnie mecz Hurkacz – Ramos Vinolas obejrzysz w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu jest bardzo proste i sprowadza się do spełnienia jedynie dwóch warunków, które prezentujemy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Wimbledon 2023: O której gra Hurkacz w pierwszej rundzie?

Pierwsze spotkanie Huberta Hurkacza podczas tegorocznego Wimbledonu odbędzie się w poniedziałek (3 lipca). Jego pojedynek z Hiszpaniem Ramosem-Vinolasem rozpocznie się około godziny 13:30. Zawodnicy wyjdą na kort po zakończeniu meczu Kudiermietowa – Kanepi.

Hurkacz – Ramos Vinolas: kto wygra?

Hurkacz – Ramos Vinolas, kursy bukmacherskie

Hubert Hurkacz jest uważany wręcz za murowanego faworyta do zwycięstwa i awansu do drugiej rundy. Wskazują na to kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów.

Albert Ramos-Vinolas Hubert Hurkacz 10.0 1.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2023 11:11 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Ramos Vinolas? Bezpłatna transmisja z meczu Hurkacz – Ramos Vinolas będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Ramos Vinolas? Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (3 lipca) po godzinie 13:30.

