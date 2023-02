Linette - Graczewa: transmisja za darmo. Magda Linette rozpocznie we wtorek rywalizację w turnieju WTA w Austin. Sprawdź gdzie za darmo oglądać mecz Linette - Graczewa.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Magda Linette

O której godzinie gra Linette? Transmisja na żywo

Magda Linette do drugiego turnieju z rzędu przystępuje rozstawiona z numerem jeden. Tym razem Polka jest zaliczana do grona faworytek turnieju w Austin. Rywalizację rozpocznie od pojedynku z zajmującą 88. miejsce w rankingu WTA Warwarą Graczewą.

Obie zawodniczki miały okazję zmierzyć się ze sobą w ubiegłym roku, podczas turnieju w Strasbourgu. Spotkanie 1/16 finału zakończył się pewną wygraną Linette 6:3, 6:0. Do wtorkowego pojedynku Polka również przystąpi w roli wyraźnej faworytki.

Mecz Linette – Graczewa rozegrany zostanie we wtorek (28 lutego). Mecz zaplanowany jest jako drugi w kolejności na korcie centralnym i powinien rozpocząć się około godziny 19:30 czasu polskiego.

Linette – Graczewa, transmisja w TV

Rywalizację Linette z Graczewą będzie można oglądać “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport.

Linette – Graczewa, transmisja za darmo

Jeżeli nie masz dostępu do kanałów CANAL+ to nic straconego. Spotkanie można bowiem obejrzeć zupełnie za darmo w usłudze STS. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

WTA Austin: Kiedy gra Linette?

Mecz pierwszej rundy turnieju w Austin pomiędzy Linnete i Graczewą rozegrany zostanie we wtorek (28 lutego) około godziny 19:30 czasu polskiego.

