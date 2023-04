PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Legia – Wisła Płock, gdzie oglądać?

Legia Warszawa zagra w piątek o zachowanie matematycznych szans na zdobycie mistrzostwa Polski. Podopieczni Kosty Runjaicia muszą pokonać Wisłę Płock, ponieważ inne rozstrzygnięcie otworzy przed Rakowem Częstochowa drzwi do zapewnienia sobie tytułu w tej kolejce. Dla Legii będzie to również okazja do rehabilitacji za ostatnie niepowodzenia, ponieważ w trzech ostatnich kolejkach zdobyła tylko dwa punkty.

Wisła Płock do Warszawy również nie udaje się w najlepszych nastrojach, co jest oczywiście efektem porażek w dwóch ostatnich ligowych pojedynkach. Kolejna porażka może doprowadzić do dużych zmian w Płocku. Sprawdź nasze typy na mecz Legia – Wisła Płock.

Legia – Wisła Płock, transmisja w TV

Spotkanie 30. kolejki PKO Ekstraklasy: Legia – Wisła Płock rozegrane zostanie w piątek (28 kwietnia) o godzinie 18:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ Family, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Legia – Wisła Płock, transmisja online

Rywalizację w Ekstraklasie można oglądać za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online. Teraz można skorzystać z oferty, dzięki której miesięczny koszt dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ to tylko 39 zł, zamiast 49 zł w standardowej ofercie. Promocyjna cena obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Legia – Wisła Płock, kursy bukmacherów

Bukmacherzy w piątkowym meczu wyraźnie stawiają na drużynę Legii. Kursy na zwycięstwo gospodarzy nie przekraczają 1.45.

Legia Warszawa Wisła Płock 1.38 5.25 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2023 11:06 .

