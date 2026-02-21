Legia Warszawa – Wisła Płock: gdzie oglądać?
Mecz Legia Warszawa – Wisła Płock w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy zapowiada się jako starcie drużyn z przeciwnych biegunów tabeli. Przed tą serią gier Wojskowi mają 21 punktów i zajmują 17. miejsce, natomiast Nafciarze z dorobkiem 33 oczek plasują się na 3. pozycji. Drużyna Marka Papszuna liczy na odniesienie wyczekiwanego zwycięstwa oraz wydostanie się ze strefy spadkowej. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 21 lutego, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Legia Warszawa – Wisła Płock: transmisja w TV
Mecz w ramach 22. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała.
Legia Warszawa – Wisła Płock: stream online
Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Wisłą Płock będzie transmitowane także w internecie. To starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online.
Legia Warszawa – Wisła Płock: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (21 lutego) o godzinie 20:30.
