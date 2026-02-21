Legia Warszawa – Wisła Płock: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (21.02.2026)

21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa – Wisła Płock: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy zespół Wojskowych poradzi sobie z drużyną Nafciarzy? Początek tej rywalizacji już dzisiaj (sobota, 21 lutego) o godzinie 20:30.

Marcin Kamiński
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcin Kamiński

Legia Warszawa – Wisła Płock: gdzie oglądać?

Mecz Legia WarszawaWisła Płock w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy zapowiada się jako starcie drużyn z przeciwnych biegunów tabeli. Przed tą serią gier Wojskowi mają 21 punktów i zajmują 17. miejsce, natomiast Nafciarze z dorobkiem 33 oczek plasują się na 3. pozycji. Drużyna Marka Papszuna liczy na odniesienie wyczekiwanego zwycięstwa oraz wydostanie się ze strefy spadkowej. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 21 lutego, o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Legia Warszawa – Wisła Płock.

Legia Warszawa – Wisła Płock: transmisja w TV

Mecz w ramach 22. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. W tych stacjach zawody skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała.

Legia Warszawa – Wisła Płock: stream online

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Wisłą Płock będzie transmitowane także w internecie. To starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online.

Legia Warszawa – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa |

21 lutego 2026

20:30

1.75
3.70
5.00
Wisła Płock
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 22:07

Legia Warszawa – Wisła Płock: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Legia Warszawa – Wisła Płock?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Wisła Płock?

Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (21 lutego) o godzinie 20:30.

