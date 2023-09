fot. Imago / Adam Starszyński / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ernst Muci i Patryk Stępiński

Legia Warszawa – Widzew Łódź, gdzie oglądać

Legia Warszawa w trakcie trwającej kampanii ma zamiar odzyskać mistrzowski tytuł, a ponadto chce namieszać w europejskich pucharach. Wojskowi ostatnio w lidze pokonali Koronę Kielce (1:0). Tymczasem na europejskiej scenie drużyna Kosty Runjaicia kilka dni temu wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Widzew Łódź to natomiast zespół, który w tym sezonie nie rozpieszcza swoich kibiców. Drużyna Janusza Niedźwiedzia wygrała co prawda derby z ŁKS-em (1:0). Aczkolwiek w tym sezonie zaliczyła też trzy porażki. Jednocześnie w kontekście szkoleniowca Widzewa wciąż pojawiają się w mediach różne spekulacje.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Legia Warszawa – Widzew Łódź, transmisja na żywo w TV

Szlagier siódmej kolejki PKO Ekstraklasy będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Adam Marchlińśki i Kamil Kosowski.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, transmisja online

Konfrontacje w PKO Ekstraklasie można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Taką możliwość zapewnia usługa CANAL+ online. Aktualnie dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Legia Warszawa – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według fachowców większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Wojskowych wynosi 2.38. Tymczasem wariant na zwycięstwo Jagiellonii został oszacowany na 3.10.

Legia Warszawa Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2023 07:46 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.