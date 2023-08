PressFocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Legia – Ordabasy, gdzie oglądać

Legia Warszawa ma prawo mieć ambiwalentne podejście do pierwszego spotkania z Ordabasy. Ostatecznie zanotowała tylko remis na wyjeździe, co wymaga od niej zwycięstwa w rewanżu. Z drugiej, jednak, strony, aż do 63. minuty Wojskowi przegrywali 0:2! Na stadionie przy Łazienkowskiej wicemistrzowie Polski będą musieli pokazać znacznie więcej, niż w Kazachstanie, by awansować do kolejnej rundy.

Legia – Ordabasy, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach eliminacji do Ligi Konferencji obejrzysz na kanale TVP Sport. Mecz odbędzie się o godzinie 20:00.

Legia – Ordabasy, transmisja online

Starcie dostępne będzie również na stronie TVP Sport. Wystarczy, że wejdziesz na sport.tvp.pl i klikniesz w zakładkę “transmisje”.

Legia – Ordabasy, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Legię powinien czekać w czwartek piłkarski spacerek – przynajmniej sądząc po kursach.

Legia Warszawa Ordabasy Szymkent Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2023 08:29 .

