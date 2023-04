PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Legia – Lech, gdzie oglądać?

Pojedynki Legii Warszawa z Lechem Poznań zawsze wzbudzają duże emocje, bez względu na zajmowane w ligowej tabeli lokaty przez obie drużyny. Oba zespoły nadal mają jednak o co grać. Dla plasującej się na drugim miejscu Legii zwycięstwo jest obowiązkiem, jeżeli nadal chce się liczyć w walce o mistrzowski tytuł. Obecnie do liderującego Rakowa traci sześć punktów.

Z kolei Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli, o które do końca sezonu będzie walczyć z Pogonią Szczecin. Wygrana w stolicy pozwoliłaby im odskoczyć Portowcom na trzy punkty. W niedzielę obie drużyny powinny stworzyć dobre widowisko i dążyć do zgarnięcia pełnej puli. Kto jest faworytem? Trudno powiedzieć. Sprawdź nasze typy na mecz Legia – Lech.

Legia – Lech, transmisja w TV

iigowy klasyk pomiędzy Legią i Lechem rozegrany zostanie w niedzielę (16 kwietnia) o godzinie 17:30. Mecz będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online dostępnej w atrakcyjnej ofercie. Rywalizację dwóch czołowych klubów skomentują Robert Skrzyński i Tomasz Wieszczycki w CANAL+ oraz Jacek Laskowski i Robert Podoliński w TVP.

Legia – Lech, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO Ekstraklasy można oglądać w usłudze CANAL+ online. Teraz można skorzystać z ciekawej promocji, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ to tylko 39 zł. Po zakończeniu tego okresu cena wyniesie 49 zł. Dostęp jest odnawiany co miesiąc. Aby skorzystać z tej oferty należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Gdzie obejrzeć mecz Legia – Lech? Spotkanie dostępne będzie na kanałach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i TVP Sport, a także w atrakcyjnej ofercie na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Legia – Lech? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (16 kwietnia) o godzinie 17:30.

