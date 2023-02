PressFocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

We wtorkowe popołudnie rozegrane zostanie pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski. Będzie to pojedynek trzecioligowca z reprezentantem Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lechia – Legia.

Lechia – Legia, gdzie obejrzeć

Lechia Zielona Góra jest jedną z rewelacji obecnej edycji Pucharu Polski. Występujący na co dzień w trzeciej lidze zespół w drodze do ćwierćfinału wyeliminował już Podbeskidzie Bielsko-Biała, Jagiellonię Bialystok i Radomiaka Radom. Teraz czeka go trudniejsze zadanie, bowiem na jej stadionie przyjedzie Legia Warszawa.

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są oczywiście podopieczni Kosty Runjaicia, ale w żadnym wypadku nie mogą zlekceważyć swojego przeciwnika. We wtorkowe popołudnie w Zielonej Górze szykuje się prawdziwe piłkarskie święto. Sprawdź nasze typy na mecz Lechia – Legia.

Lechia – Legia, transmisja na żywo w TV

Transmisja ćwierćfinałowe spotkania pomiędzy Lechią Zielona Góra i Legią Warszawa będzie dostępna w telewizji. Mecz, który rozegrany zostanie we wtorek (28 lutego) o godzinie 13:00, obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport;

Lechia – Legia: transmisja na żywo za darmo

Rywalizację, której stawką jest awans do półfinału Pucharu Polski, można obejrzeć również zupełnie za darmo. Pozwala na to promocja, którą nowym klientom oferuje bukmacher Fuksiarz. Dzięki niej można uzyskać darmowy dostęp na miesiąc do usługi Polsat Box Go. Jak go uzyskać?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Lechia – Legia, transmisja online

Internetowa transmisja z meczu Lechia – Legia będzie dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób na uzyskanie darmowego dostępu do niej na 30 dni.

Lechia – Legia, kursy bukmacherskie

Legia jest zdaniem bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa. Kursy na jej wygraną nie przekraczają 1.22, podczas gdy na zwycięstwo Lechii, co byłoby oczywiście sensacją, sięgają niemal 18.00.

Lechia Zielona Góra Legia Warszawa 17.8 7.00 1.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2023 08:55 .

