Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W Gdańsku w sobotę rozegra się starcie drużyn z dołu tabeli. Nie oznacza to, że zabraknie w nim emocji. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i Internecie.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Lechia – Zagłębie, gdzie oglądać

Mało kto w Lechii Gdańsk wierzy już w utrzymanie. A i sytuacja nie napawa optymizmem. Lechici zajmują przedostatnie miejsce i tracą aż dziewięć punktów do pozycji 15. Lechia musiałaby liczyć na potknięcia pozostałych drużyn, wygrywając jednocześnie wszystkie swoje spotkania do końca sezonu. Czy to możliwe?

W Zagłębiu Lubin również dalecy są od optymizmu, ponieważ przewaga nad strefą spadkową to tylko trzy punkty. Rywalizacja o utrzymanie rozegra się między Miedziowymi i Śląskiem Wrocław. W lepszym położeniu na cztery spotkania przed końcem jest Zagłębie.

Lechia – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin obejrzycie w polskiej telewizji. Transmisję znajdziecie na antenach CANAL+Sport i CANAL+Sport 3.

Lechia – Zagłębie, transmisja online

Spotkanie Lechii z Zagfłębiem będzie można oglądać też za pośrednictwem Internetu dzięki usłudze CANAL+ online.

Pakiet CANAL+ dostępny za pośrednictwem naszej strony.

Lechia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oferują zbliżone kursy na oba zespoły. W przypadku Lechii Gdańsk linia wynosi 2.80, podczas gdy typ na zwycięstwo Zagłębia to ok. 2.60.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 2.86 3.50 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 08:02 .

