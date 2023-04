PressFocus Na zdjęciu: Pedro Rebocho

Lech – Pogoń, gdzie oglądać?

W jednym z hitów 26. kolejki PKO Ekstraklasy w niedzielę dojdzie do pojedynku dwóch bezpośrednich rywali w walce o podium i miejsce premiowane grą w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Lech przed własną publicznością podejmował będzie szczecińską Pogoń.

Przed niedzielnym spotkaniu w lepszej sytuacji jest Kolejorz, który ma na swoim koncie trzy punkty więcej i aktualnie zajmuje trzecią lokatę. W ostatnich tygodniach Lech również spisywał się lepiej i to on przystąpi do tego spotkania w roli faworyta. Sprawdź nasze typy na mecz Lech – Pogoń.

Lech – Pogoń, transmisja w TV

Mecz Lech – Pogoń rozegrany zostanie w niedzielę (2 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanałach CANAL+ Premium, CANAL+ Sports 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. W rolę komentatorów wcielą się Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.

Lech – Pogoń, transmisja online

Z niedzielnego hitu PKO Ekstraklasy transmisja będzie dostępna także online. Aby oglądać mecz za pośrednictwem internetu należy skorzystać z usługi CANAL+ online. Dzięki specjalnej promocji, z której można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące dostępu do wszystkich kanałów CANAL+ zapłacimy tylko 39 zł miesięcznie.

Lech – Pogoń, kursy bukmacherskie

Przed niedzielnym meczem więcej atutów po swojej stronie ma Lech Poznań i to właśnie Kolejorzowi bukmacherzy dają większe szanse na zwycięstwo.

Lech Poznań Pogoń Szczecin 2.06 3.60 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2023 12:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin