Niezwykle ciekawie zapowiada się drugie piątkowe spotkanie 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Walcząca o utrzymanie Lechia zmierzy się na wyjeździe z mającym wysokie aspiracje Kolejorzem. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Szymczak

Lech – Lechia, gdzie oglądać

Lech do piątkowego spotkania przystąpi z nadzieją na zmazanie plamy po ostatnich dwóch ligowych porażkach z Zagłębiem Lubin i Śląskiem Wrocław. Porażki te wyrzuciły Kolejorza z ligowego podium, a jego strata do drugiej w tabeli Legii wzrosła już do siedmiu punktów. Teraz jedenastka z Poznania nie może sobie pozwolić na wpadkę.

Lechia również jest w bardzo trudnej sytuacji, bowiem po ostatniej kolejce wylądowała w strefie spadkowej, a forma prezentowana przez drużynę nie może napawać optymizmem jej kibiców. W ostatnich czterech meczach Lechia zdobyła tylko dwa punkty i o poprawienie tego bilansu w piątek będzie bardzo trudno. Sprawdź nasze typy na mecz Lech – Lechia.

Lech – Lechia, transmisja w TV

Piątkowy mecz 23. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Lech zagra u siebie ze Śląskiem, rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD. Pojedynek skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała.

Lech – Lechia, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO Ekstraklasy można oglądać w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, na których mecze naszej rodzimej ligi transmitowane są “na żywo” jest dostępny w atrakcyjnej promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze 3 miesiące zapłacisz tylko 39 zł. Dzięki temu zaoszczędzić łącznie 30 zł, bowiem w regularnej ofercie miesięczny koszt tego pakietu do 39 zł.

Lech – Lechia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu są gospodarze. Kursy na wygraną Lecha nie przekraczają bowiem 1.45.

Lech Poznań Lechia Gdańsk 1.43 5.25 8.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 15:38 .