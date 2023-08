IMAGO/Sergio Ruiz/Pressin Na zdjęciu: Robert Lewandowski

La Liga gdzie oglądać – prawa telewizyjne

Hiszpańska La Liga cieszy się w naszym kraju bardzo dużą popularnością. Wśród polskich kibiców jest bardzo wielu kibiców dwóch największych i najlepszych hiszpańskich klubów – FC Barcelony i Real Madryt. Zainteresowanie rywalizacją w La Liga wzrosło jeszcze mocniej, wraz z przenosinami Roberta Lewandowskiego do Dumy Katalonii przed poprzednim sezonem. W nadchodzących rozgrywkach napastnik reprezentacji Polski nadal będzie grał w Hiszpanii, starając się sięgnąć po kolejną koronę króla strzelców.

Rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii można oczywiście śledzić w polskiej telewizji. W kwestii praw do pokazywania meczów La Liga nic się nie zmieniło w porównaniu do ostatniego sezonu. Prawami do transmisji dysponuje dwie stacje – CANAL+ i Eleven Sports. W każdej kolejce pokazują na swoich kanałach po pięć spotkań. Stacje co drugą kolejkę dysponują również prawem pierwszego wyboru, co de facto oznacza, że mecze z udziałem Barcelony i Roberta Lewandowskiego w jednym tygodniu obejrzymy na CANAL+, a w innym na Eleven Sports.

La Liga – transmisje w TV

Fani hiszpańskiej La Liga w Polsce nie mają powodów do narzekań, jeżeli chodzi o możliwość oglądania meczów w telewizji. Wszystkie spotkania transmitowane są na kanałach CANAL+ i Eleven Sports. W każdej kolejce pokazują po pięć spotkań. Wyjątkiem w tej kwestii są pojedynki pomiędzy Barceloną i Realem Madryt, które transmitowane są “na żywo” przez obie stacje.

La Liga, transmisje za darmo

Wszystkie spotkania La Liga można oglądać również zupełnie za darmo. Umożliwia to usługa STS TV. Uzyskanie dostępu do bezpłatnych transmisji z meczów ligi hiszpańskiej jest bardzo proste i wymaga jedynie spełnienia dwóch poniższych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon z min. 2 zł

La Liga, transmisje online

Wszystkie spotkania La Liga można oglądać także online. Transmisje za pośrednictwem internetu można oglądać w usłudze CANAL+ online. Teraz można również skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji, która pozwala zaoszczędzić aż 240 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt wyniesie tylko 54 zł, zamiast 74 zł w standardowej ofercie.

Gdzie oglądać Lewandowskiego?

Robert Lewandowski rozpoczyna swój drugi sezon na boiskach hiszpańskiej La Liga. Jego transfer przed rozpoczęciem poprzednich rozgrywek z Bayernu Monachium do Barcelony był wielkim wydarzeniem i tylko zwiększył zainteresowanie polskich kibiców rozgrywkami hiszpańskiej ekstraklasy. Ostatni sezon reprezentant Polski z 23 trafieniami na koncie zakończył jako najlepszy strzelec rozgrywek. W sezonie 2023/24 również jest głównym kandydatem do zdobycia korony króla strzelców.

Występy Roberta Lewandowskiego w składzie Barcelony będzie oczywiście można śledzić “na żywo” w polskiej telewizji. Mecze będą transmitowane na kanałach CANAL+ i Eleven Sports.