Imago/Foto Olimpik Na zdjęciu: Robert Ruchała

Gdzie oglądać KSW 85?

Organizatorzy zadbali, żeby na KSW 85 nie zabrakło znanych nazwisk, a karta walk wypełniona była znakomitymi zawodnikami. Zapowiada się wspaniałe wydarzenie sportowe, podczas którego Salahdine Parnasse zmierzy się w walce o pas mistrzowski z Robertem Ruchałą. Galę obejrzycie wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.

KSW 85 – PPV cena

Gala KSW 85 odbędzie się w Nowym Sączu. Aby móc ją obejrzeć, musisz skorzystać z usług platformy Viaplay, wykupując do niej dostęp. Transmisja z KSW 85 dostępna będzie w pakiecie Total. Jego miesięczny koszt wynosi 55 zł. Wykupując dostęp od razu na cały rok, można obniżyć opłatę do 44 zł.

KSW 85: kiedy i o której godzinie gala?

Tym razem gala KSW odbywać się będzie w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Wydarzenie zaplanowane zostało na 19 sierpnia (w sobotę). Początek pierwszej walki już o godzinie 19:00.

KSW 85: gdzie typować?

Współpracę z federacją KSW posiada bukmacher Fortuna i to właśnie u niego najlepiej obstawiać walki z gali KSW 85. Przygotowano dla nas atrakcyjną ofertę, której kursy i liczba zdarzeń powinna usatysfakcjonować każdego gracza. Z kodem promocyjnym Fortuna GOAL otrzymacie dostęp do zakładu bez ryzyka aż do 600 zł!

