Gdzie oglądać KSW 83 Colloseum 2 na Narodowym?

Gala KSW po raz drugi w historii zagości na Stadionie Narodowym w Warszawie. W jej ramach odbędzie się 11 bardzo ciekawie zapowiadających się pojedynków. W walce wieczoru Mamed Chalidow zmierzy się ze Scottem Ashkahem, ale bardzo duże emocje wzbuda również walka Mariusza Pudzianowskiego i Artura Szpiki. Ponadto w akcji zobaczymy między innymi Mariana Ziółkowskiego, Arkadiusza Wrzoska, Michała Materlę czy Krzysztofa Głowackiego. Jedyną opcją na obejrzenie całej gali jest skorzystanie z platformy streamingowej Viaplay.

KSW 83 Colloseum 2 – PPV cena

Sobotnie wydarzenie na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie transmitowane tylko i wyłącznie na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto oraz wykupić dostęp do pakietu Total. Jego miesięczny koszt wynosi 55 zł, ale decydując się na wykupienie rocznego dostępu, koszt zmniejszy się do 44 zł.

KSW 83 Colloseum 2: kiedy i o której godzinie gala?

Długo wyczekiwana gala KSW 83 Collosuem 2 odbędzie się w sobotę (3 czerwca) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Całe wydarzenie wystartuje o godzinie 19:00, ale oczywiście najciekawiej zapowiadające się walki rozpoczną się później.

KSW 83 Colloseum 2: gdzie typować?

Oficjalnym partnerem bukmacherskim gali KSW pozostaje Fortuna, ale zakłady na wszystkie walki znajdziesz również w ofercie innych polskich legalnych bukmacherów. My zwracamy uwagę na promocję bukmachera STS, który po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL umożliwia postawienie zakładu na zwycięzcę dowolnej walki po kursie 125.00. Dzięki temu można otrzymać bonus o wartości nawet 250 zł. Jak skorzystać z tej oferty? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący wytypowanie zwycięzcy dowolnej walki podczas KSW 83 Minimalna stawka zakładu 2 zł, natomiast minimalny kurs kuponu to 1.14 Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 250 zł

Zgodnie z regulaminem otrzymany bonus podlega obrotowi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie.

Kiedy odbędzie się gala KSW 83 Colloseum 2? Gala KSW 83 odbędzie się w sobotę (3 czerwca) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać galę KSW 83 Colloseum 2? Transmisja gali KSW 83 będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

