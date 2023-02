KSW 79 kiedy? Cena KSW PPV. Gdzie oglądać transmisję online

Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Omielańczuk

KSW 79: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? Najbliższy weekend to czas debiutu najbardziej znanej polskiej federacji mieszanych sztuk walki na nowym rynku. KSW 79 odbędzie się po raz pierwszy w Home Credit Arenie w czeskim Libercu. Karta walk zapowiada się bardzo interesująco, a emocje wzbudza zwłaszcza walka wieczoru pomiędzy Philem de Friesem i Toddem Duffee. Sprawdź kiedy i o której rozpocznie się gala oraz gdzie będzie dostępna transmisja.

KSW 79 karta walk

Karta walk gali KSW 79 spełnia oczekiwania fanów, zawiera mocnych i popularnych zawodników. Warto zwrócić szczególną uwagę na walkę wieczoru, w której Phil de Fries będzie bronił swojego pasa wagi ciężkiej przeciwko Toddowi Duffee. Ponadto, trzecia walka wieczoru to rewanż pomiędzy Arkadiuszem Wrzosekiem i Tomasem Moznym w dywizji królewskiej. Zobacz pełną kartę walk gali KSW 79 poniżej.

Walka wieczoru

120,2 kg: Phil de Fries vs Todd Duffee – o pas mistrzowski

Karta główna

83,9 kg: Dominik Humburger vs Jorge Bueno

120,2 kg: Tomas Mozny vs Arkadiusz Wrzosek

120,2 kg: Michał Kita vs Daniel Omielańczuk

83,9 kg: Andreas Gustafsson vs David Hosek

77,1 kg: Brian Hooi vs Jivko Stoimenov

70,3 kg: Ramzan Jembiev vs Murilo Delfino

59 kg: Natalia Baczyńska-Krawiec vs Petra Castkova

83,9 kg: Frederico Komuenha vs Matyas Viszlay

KSW 79 bilety

Zainteresowanie galą KSW 79 jest bardzo duże, jednak w sprzedaży wciąż dostępne są bilety na event. Ich cena rozpoczyna się od 100 zł w górę. Jako że wydarzenie tym razem odbędzie się w czeskim Libercu, warto wcześniej zaopatrzyć się w bilety i nie czekać na ostatnią chwilę. Najdroższe w tej kategorii wahają się od 150 do 200 zł. Najdroższe wejściówki kosztują natomiast aż 1900 zł. Spieszcie się, bo w sprzedaży pozostało już niewiele miejsc.

KSW 79 ppv cena

W kontekście sobotniej gali KSW 79 często pojawiają się pytania, ile kosztuje dostęp ppv. Na ten moment dostęp do platformy Viaplay można wykupić na dwa sposoby. Pierwsza opcja to wykupienie miesięcznego dostępu za 34 zł. Warto jednak pamiętać, że subskrypcja odnawia się cyklicznie co miesiąc do momentu, aż sami z niej nie zrezygnujemy. Jeśli zdecydujemy się na drugi wariant, to zobowiązujemy się na wykupienie pakietu na 12 miesięcy. Wtedy ceny za każdy miesiąc wyniesie 44 PLN, jednak stawka ta nie wzrośnie przez cały okres subskrypcji.

KSW 79 kiedy

Galę KSW 79 zaplanowano na sobotę 25 lipca. Godzina rozpoczęcia eventu w Libercu nie uległa zmianie względem poprzednich gal KSW, które organizowane były w Polsce. Zgodnie z tradycją, oficjalna ceremonia otwarcia rozpocznie się o godz. 19:00. Na pierwsze walki zapewne przyjdzie nam poczekać przynajmniej do godziny 20:00.

KSW 79: gdzie typować?

Jako długoletni partner federacji KSW, bukmacher Fortuna oferuje szeroki wybór zakładów na KSW 79. Niemniej jednak warto wiedzieć, że istnieją również inni bukmacherzy, którzy posiadają ofertę zakładów na sobotnią galę.

Obecnie w Fortunie można skorzystać z atrakcyjnego bonusu powitalnego, obejmującego zakłady bez ryzyka o wartości łącznej do 600 zł oraz freebety o wartości 30 zł. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL, aby otrzymać bonusy.

Kiedy i gdzie jest KSW 79? Gala KSW 79 odbędzie się 25 lutego w sobotę w czeskim Libercu. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00. Gdzie oglądać galę KSW 79? Transmisja gali KSW 78 będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

