fot. Imago / Konrad Świerad Na zdjęciu: Kamil Kuzera

Korona – Widzew, gdzie oglądać

Korona Kielce do piątkowej potyczki przystąpi, chcąc zmazać plamę po porażce w ósmej kolejce PKO Ekstraklasy. Drużyna Kamila Kuzery po reprezentacyjnej przerwie uległa na wyjeździe Pogoni Szczecin (1:3). Jednocześnie kielczanie są od dwóch spotkań bez wygranej, bo wcześniej zremisowali bezbramkowo z Cracovią.

Widzew Łódź to natomiast zespół, który świetnie zaczął rywalizację ligową pod wodzą Daniela Myśliwca, wygrywając na swoim stadionie z Cracovią (2:0). Dobiegła tym samym końca seria łodzian bez zwycięstwa, która trwała od 18 sierpnia.

Korona – Widzew, transmisja na żywo w TV

Piątkową potyczkę będzie można obejrzeć tradycyjnie w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenach: CANAL+ Family, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Korona – Widzew, transmisja online

Rywalizację w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 30 złotych miesięcznie przy płatności z góry za 6 miesięcy. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W ciągu pół roku, można zatem zaoszczędzić aż 144 złote!

Korona – Widzew, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Korony kształtuje się w wysokości 2.47. Tymczasem wariant na zwycięstwo Widzewa został oszacowany na 3.00.

Korona Kielce Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 10:58 .

