Korona Kielce – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.02.2026)

Korona Kielce podejmie Lecha Poznań w meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Starcie na Exbud Arenie odbędzie się w niedzielę (22 lutego) o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo.

Korona – Lech: gdzie oglądać?

Korona Kielce podejmie Lecha Poznań na Exbud Arenie w meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Jacka Zielińskiego znakomicie rozpoczęła rundę wiosenną – dwa zwycięstwa pozwoliły wyraźnie piąć się w górę tabeli. Po ostatniej wygranej nad Radomiakiem Radom (2:0) awansowała na 8. miejsce. Niepokojącą informacją jest jednak kontuzja Konrada Matuszewskiego, który z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda wypadnie z gry na kilka tygodni.

Z kolei Kolejorz jest w świetnej formie. Poznaniacy wygrali ostatnie spotkania z Górnikiem Zabrze (1:0), Piastem Gliwice (3:0), a także w Lidze Konferencji z KuPS Kuopio (2:0). Do kadry meczowej wraca Ali Gholizadeh, który był bohaterem ostatniego starcia w Poznaniu. Statystyki nie są jednak korzystne dla gospodarzy. Korona nie wygrała u siebie z Lechem od ośmiu lat i liczy na przełamanie.

Korona – Lech: transmisja w TV

Rywalizacja pomiędzy Koroną Kielce a Lechem Poznań będzie dostępna na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Mecz skomentuje duet Michał Mitrut – Michał Trela.

Korona – Lech: stream online

Mecz Korony Kielce z Lechem Poznań będzie także transmitowany w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkanie na Exbud Arenie o godzinie 17:30.

Korona – Lech: sonda

Korona – Lech: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Lech Poznań? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (22 lutego) o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Korona Kielce – Lech Poznań? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie CANAL+ online.

