Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Korona – Jagiellonia, gdzie oglądać

W ostatnim czasie Korona Kielce zyskała mocny wiatr w żagle, w efekcie czego nie przegrała żadnego z pięciu ostatnich meczów. Dzięki temu beniaminek na dobre opuścił już strefę spadkową. Trener Kuzera zdecydowanie poukładał wreszcie grę zespołu, który prezentuje się obecnie na miarę Ekstraklasy, czego w rundzie jesiennej nie można było powiedzieć.

Jagiellonię od Korony dzielą w tabeli Ekstraklasy obecnie zaledwie dwa punkty. Jaga strzela więcej bramek, dzięki czemu nieco łatwiej przychodziło jej zdobywanie kolejnych punktów. W ostatnim czasie odnosi jednak zbyt rzadko zwycięstwa, żeby móc liczyć na coś więcej, niż spokojne utrzymanie.

Korona – Jagiellonia, transmisja na żywo w TV

Starcie rozgrywane w Kielcach obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji Korony z Jagiellonią w sobotę 15 kwietnia o godzinie 17:30.

Korona – Jagiellonia, transmisja online

Rywalizację Korony Kielce z Jagiellonią można śledzić także w Internecie. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Dostępne są dwie atrakcyjne promocje pozwalające na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Każda z nich wymaga rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Pierwsza pozwala zaoszczędzić nawet 240 zł, ponieważ przy płatności za rok z góry miesięczny koszt wynosi tylko 29 zł. Jeżeli nie potrzebujemy wiązać się aż na taki okres, możemy skorzystać z oferty, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące będziemy płacić tylko 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł.

Korona – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Korona w sobotnim meczu może liczyć na doping własnej publiczności. Z tego względu bukmacherzy typują ją jako faworyta w starciu z Jagiellonią. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi w przybliżeniu 2.30.

Korona Kielce Jagiellonia Białystok 2.43 3.45 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 09:12 .

