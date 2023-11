PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Korona – Jagiellonia, gdzie oglądać

Jagiellonia Białystok to bezapelacyjnie jedno z największych zaskoczeń rundy jesiennej. Duma Podlasia złapała niedawno zadyszkę, tracąc punkty w prestiżowych meczach z Lechem Poznań (3:3) i Pogonią Szczecin (1:2). Mimo tego traci do lidera z Wrocławia zaledwie oczko i z pewnością spróbuje powalczyć o fotel lidera. Wcale nie musi być jednak o to łatwo. Korona Kielce nie zaznała smaku porażki od połowy września – i to na wszystkich frontach. W sobotę również nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Korona – Jagiellonia, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra.

Korona – Jagiellonia, transmisja online

Korona – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają problem z wytypowaniem wyraźnego faworyta starcia, ale delikatnie większe szanse dają Jagiellonii.

Korona Kielce Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2023 06:46 .

