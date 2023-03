PressFocus Na zdjęciu: John Yeboah

KKS Kalisz – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać

Już w środę zawodnicy KKS Kalisz mogą napisać historię. Stają bowiem przed szansą na awans do półfinału Pucharu Polski. Już samo znalezienie się w gronie ośmiu najlepszych zespołów w tym sezonie stanowi bowiem najlepszy wynik w historii klubu. Na co dzień piłkarze KKS Kalisz grają w eWinner 2 Lidze, ale znajdują się na dobrej drodze do awansu. Po 20 kolejkach zajmują tam bowiem drugie miejsce, gwarantujące zmianą ligi na szczebel wyższą.

To jednak Śląsk Wrocław jest wielkim faworytem środowego pojedynku. Tym bardziej, że Wojskowi przyjadą do Kalisza podbudowani zwycięstwem nad mistrzem Polski – Lechem Poznań. Obecnie wrocławianie zajmują spokojne miejsce w środku stawki PKO BP Ekstraklasy.

KKS Kalisz – Śląsk Wrocław, transmisja na żywo w TV

Spotkanie ćwierćfinału Pucharu Polski obejrzysz na kanale Polsat Sport.

KKS Kalisz – Śląsk Wrocław, transmisja na żywo za darmo

KKS Kalisz – Śląsk Wrocław, transmisja online

Środowy mecz dostępny będzie w aplikacji Polsat Box Go. Powyżej wytłumaczyliśmy, jak uzyskać do niej miesięczny dostęp.

KKS Kalisz – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, to grający o dwie ligi wyżej Śląsk jest wielkim faworytem nadchodzącego meczu w Pucharze Polski.

Puchar Polski KKS 1925 Kalisz Śląsk Wrocław 5.50 4.40 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2023 08:01 .

