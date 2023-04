PressFocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

KKS Kalisz – Legia, gdzie obejrzeć

KKS Kalisz to niewątpliwie największa rewelacja obecnej edycji Pucharu Polski. Drugoligowiec w drodze do półfinału rozgrywek wyeliminował między innymi Śląsk Wrocław, wygrywając z nim przed własną publicznością 3:0. Teraz stanie przed znacznie trudniejszym wyzwaniem, jakim będzie pojedynek z warszawską Legią. Dla gości ze stolicy wywalczenie awansu do finału to wręcz obowiązek.

Legia jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa i trudno wyobrazić sobie inny scenariusz. Drużyna Kosty Runjaicia znajduje się obecnie w bardzo dobrej formie i we wtorek nie powinna sprawić zawodu swoim kibicom. Sprawdź nasze typy na mecz KKS Kalisz – Legia.

KKS Kalisz – Legia, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy zespołami KKS Kalisz i Legii Warszawa naturalnie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie prowadzona na kanałach Polsat Sport i Super Polsat. Pojedynek skomentują Cezary Kowalski i Tomasz Łapiński.

KKS Kalisz – Legia: transmisja na żywo za darmo

Pojedynek, który wyłoni pierwszego finalistę Pucharu Polski, można również oglądać za pośrednictwem internetu i to zupełnie za darmo. Transmisja będzie prowadzona w usłudze Polsat Box Go, do której można uzyskać teraz darmowy dostęp na 30 dni. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

KKS Kalisz – Legia, stream online

Jak już zaznaczyliśmy transmisja online z tego spotkania będzie prowadzona w usłudze Polsat Box Go. Wyżej znajdziesz sposób na uzyskanie zupełnie darmowego dostępu do niej na 30 dni.

KKS Kalisz – Legia, kursy bukmacherskie

Legia jest zdaniem bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa. Kursy na jej wygraną nie przekraczają 1.22, podczas gdy na zwycięstwo Lechii, co byłoby oczywiście sensacją, sięgają niemal 18.00.

KKS 1925 Kalisz Legia Warszawa 9.50 5.40 1.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2023 07:20 .

