Juventus – Torino gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (18.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus FC – Torino FC to jedyny piątkowy mecz w ramach 26. kolejki Serie A. W roli faworyta do tego starcia podejdą podopieczni Massimiliano Allegriego, ale drużyna Ivana Juricia nie zamierza tanio sprzedać skóry. Emocje w tym spotkaniu są gwarantowane. Tymczasem w tym materiale dowiesz się, gdzie transmisja ze starcia Juventus – Torino będzie dostępna w TV oraz online.



Juventus Serie A



18.02.2022

20:45

Allianz Stadium



Torino

Juventus FC – Torino FC, gdzie oglądać

Juventus – Torino to kolejny mecz derbowy, w którym większe szanse na końcowy triumf mają Bianconeri. Stara Dama do starcia z drużyną ze Stadio Olimpico podejdzie, plasując się na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Do lidera AC Milan piłkarze Juve tracą aktualnie dziewięć oczek. Podczas gdy Torino zadomowiło się na 10. miejscu z 32 punktami.

Juventus w trakcie minionego weekendu przedłużył swoją serię bez porażki w Serie A do 11 meczów. W starciu z Atalantą dzięki bramce zdobytej przez Danilo turyńczycy rzutem na taśmę wywalczyli punkt. Zawodnicy Byków są z kolei bez wygranej od trzech spotkań. W tym czasie Torino poniosło dwie porażki i raz zremisowało. Ostatnio panaceum na zespół Il Toro znalazła Venezia, wygrywając 2:1.

Sprawdź nasze typy na mecz Juventus FC – Torino FC.

Juventus FC – Torino FC, transmisja na żywo w TV

Piątkowe starcie Juventus – Torino będzie oczywiście dostępne w telewizji. Transmisję z tego meczu przeprowadzi Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o 20:45. Skomentują je Julian Kowalski i Sebastian Chabiniak. Zanim jednak zacznie się sam mecz, to od 19:45 odbędzie się studio przedmeczowe, w którym wezmą udział Mateusz Majak i Maciej Nowomiejski.

Juventus FC – Torino FC, transmisja na żywo za darmo

Mecze Serie A wśród polskich kibiców cieszą się dużym zainteresowaniem. Jeśli nie masz dostępu do kanałów Eleven Sports, to mamy wyjście alternatywne. Dostęp do meczów ligi włoskiej udostępnia również STS zakłady bukmacherskie na swojej stronie internetowej. Aby transmisja z danego spotkania była aktywna, trzeba po prostu spełnić kilka drobnych warunków. Co należy zrobić? Informacje na ten temat przekazujemy poniżej.

Przede wszystkim trzeba założyć konto na stronie bukmachera STS. Można skorzystać z linków, które umieściliśmy w tym materiale. Następnie ważne jest, aby w ciągu ostatnich 24 godzin mieć rozliczony dowolny kupon. Po spełnieniu tych wytycznych dostęp do transmisji zostanie odblokowany.

Juventus FC – Torino FC, kursy bukmacherskie

Juventus do starcia z derbowego podejdzie w roli faworyta. Kursy bukmacherskie czołowych polskich bukmacherów również dają do zrozumienia, że to Stara Dama ma większe szanse na zwycięstwo. STS zakłady bukmacherskie oszacował szanse Juve na zwycięstwo na poziomie 1,62. Tymczasem wariant z ewentualną wygraną Torino wynosi 7,00 w Superbet zakłady bukmacherskie.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin