Juventus - Cagliari: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 12. kolejki Serie A Juventus o ligowe punkty powalczy z Cagliari. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00.

Juventus FC – Cagliari Calcio, gdzie oglądać

Juventus doskonale sobie radzi w obecnym sezonie Serie A i jest wiceliderem tabeli ze stratą dwóch oczek do Interu Mediolan. Bianconeri mają na swoim koncie cztery wygrane z rzędu i są niepokonani od sześciu starć, w których zawsze zachowywali czyste konto. Wszystko wskazuje na to, że w spotkaniu z Cagliari powinni dopisać kolejne trzy punkty.

Juventus FC – Cagliari Calcio, transmisja na żywo w TV

Sobotnia rywalizacja Juventusu z Cagliari będzie transmitowana na żywo na antenie Eleven Sports 1. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00.

Juventus FC – Cagliari Calcio, transmisja online za darmo

To spotkanie możesz obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do sobotniego meczu Serie A zostanie odblokowany.

Juventus FC – Cagliari Calcio, transmisja online

Mecz Juventusu możesz obejrzeć również online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Juventus FC – Cagliari Calcio, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli problemów ze wskazaniem faworyta tego pojedynku. Jest nim oczywiście Juventus, a kursy na zwycięstwo Starej Damy wynoszą około 1,40.

Juventus FC Cagliari 1.38 5.20 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2023 04:33 .

Gdzie obejrzeć mecz Juventus – Cagliari? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Juventus – Cagliari? Mecz rozpocznie się w sobotę, 11 listopada, o godzinie 18:00.

