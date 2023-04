Jastrzębski Węgiel - Halkbank: transmisja za darmo. Gospodarze stoją przed wielką szansą awansu do finału Ligi Mistrzów. Pierwszy krok w tym kierunku zrobili przed tygodniem. Sprawdź gdzie za darmo oglądać mecz Jastrzębski Węgiel - Halkbank.

PressFocus Na zdjęciu: Stephen Boyer

Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara? Transmisja na żywo

W środowy wieczór siatkarze Jastrzębskiego Węgla będą starali się zrobić drugi krok w kierunku finału Ligi Mistrzów CEV. Do upragnionego celu zbliżyli się przed tygodniem, kiedy wygrali na terenie tureckiego klubu 3:1. Teraz będą mieli po swojej stronie atut własnej hali, która z pewnością wypełni się po brzegi kibicami. Jastrzębski Węgiel nie może jednak pozwolić sobie na zlekceważenie rywala, który docierając do półfinału potwierdził, że drzemie w nim wielki potencjał.

Rewanżowy mecz 1/2 finału Halkbank Ankara – Jastrzębski Węgiel rozegrany zostanie w środę (5 kwietnia) o godzinie 20:30.

Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara, transmisja w TV

Rewanżowy półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów, w którym Jastrzębski Węgiel zmierzy się u siebie z Halkbank Ankara będzie transmitowany w polskiej telewizji. Transmisja będzie prowadzona na kanale Polsat Sport.

Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara, transmisja za darmo

Decydujący o awansie do finału mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów można obejrzeć także zupełnie z darmo. Bezpłatna transmisja z meczu Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara będzie dostępna w usłudze STS TV. Do uzyskania do niej dostępy wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Liga Mistrzów CEV: Kiedy i o której gra Jastrzębski Węgiel?

Mecz Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara w ramach rewanżu 1/2 finału odbędzie się w środę (5 kwietnia) o godzinie 20:30.

Gdzie oglądać mecz Jastrzębski Węgiel – Halkbank? Mecz Jastrzębski Węgiel – Halkbank można obejrzeć za darmo na stronie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Jastrzębski Węgiel – Halkbank? Spotkanie rozegrane w środę (5 kwietnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.