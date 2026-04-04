Jagiellonia Białystok i Lech Poznań zmierzą się ze sobą w sobotnim hicie PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Jagiellonia – Lech, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór odbędzie się hit 27. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok przed własną publicznością zmierzy się z Lechem Poznań. Gospodarze przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z Wisłą Płock (1:2).

Lech Poznań natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Nielsa Frederiksena wysoko pokonali Termalikę Bruk-Bet Nieciecz (4:1). Nadchodząca rywalizacja w Białymstoku zapowiada się niezwykle interesująco.

Jagiellonia – Lech, transmisja w TV

Spotkanie Jagiellonia Białystok – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Jagiellonia – Lech, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz obejrzeć również drogą internetową. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze Canal+ Online.

Jagiellonia – Lech, kto wygra?

Jagiellonia – Lech, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Lecha Poznań natomiast oscyluje w okolicach 2.65.

Jagiellonia Białystok Lech Poznań 2.45 3.60 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2026 21:00

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia – Lech? Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia – Lech? Mecz odbędzie się już w sobotę (4 kwietnia) o godzinie 20:15.

