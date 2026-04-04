Jagiellonia – Lech, gdzie oglądać?
W sobotni wieczór odbędzie się hit 27. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok przed własną publicznością zmierzy się z Lechem Poznań. Gospodarze przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z Wisłą Płock (1:2).
Lech Poznań natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Nielsa Frederiksena wysoko pokonali Termalikę Bruk-Bet Nieciecz (4:1). Nadchodząca rywalizacja w Białymstoku zapowiada się niezwykle interesująco.
Jagiellonia – Lech, transmisja w TV
Spotkanie Jagiellonia Białystok – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Jagiellonia – Lech, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz obejrzeć również drogą internetową. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze Canal+ Online.
Jagiellonia – Lech, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Jagiellonii
- remisem
- wygraną Lecha
0 Votes
Jagiellonia – Lech, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Lecha Poznań natomiast oscyluje w okolicach 2.65.
Mecz obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (4 kwietnia) o godzinie 20:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.