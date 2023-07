Imago Newspix.pl/KAROL SLOMKA Na zdjęciu: Tomas Prikryl

Jagiellonia – Puszcza, gdzie oglądać

Zarówno Jagiellonia Białystok, jak i Puszcza Niepołomice nie rozpoczęły zmagania w nowym sezonie Ekstraklasy. Jaga przegrała z Rakowem Częstochowa aż 0:3, a beniaminek po zaciętym boju poległ w rywalizacji z Widzewem Łódź 2:3. Dla szkoleniowców odniesienie pierwszego w sezonie zwycięstwa będzie niezwykle istotne w kontekście zyskania przez zawodników pewności siebie.

Do tej pory w historii obie drużyny miały okazję mierzyć się tylko raz. Taki stan rzeczy nas nie dziwi – Puszcza pierwszy raz w historii awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. W 2013 roku w 1/16 finału pucharu Polski Jagiellonia wygrała 3:0.

Jagiellonia – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Mecz rozgrywany w Białymstoku obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek rywalizacji został zaplanowany na 29 lipca w sobotę o godzinie 17:30.

Jagiellonia – Puszcza, transmisja online

Mecz Jagiellonii z Puszczą Niepołomice możecie obejrzeć również w Internecie. Dostęp do transmisji spotkania PKO Ekstraklasy zapewni usługa CANAL+ online. Na ten moment dostępna jest promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Koszt pakietu w standardowej ofercie miesięczny to 54 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 45 złotych!

Jagiellonia – Puszcza, kursy bukmacherskie

Jagiellonia gra w sobotę u siebie, dlatego też w oczach legalnych bukmacherów to ona jest faworytem spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy to około 2.10, natomiast typ na Puszczę to 3.70.

Jagiellonia Białystok Puszcza Niepołomice 2.10 3.60 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2023 10:21 .

