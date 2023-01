fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter – Parma: transmisja na żywo w TV oraz stream online. We wtorkowy wieczór na Stadio Giuseppe Meazza faworytem do awansu do 1/4 finału są gospodarze. W tym miejscu możesz dowiedzieć się, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w internecie i w telewizji.

Coppa Italia Inter Mediolan Parma Calcio 1913 1.23 7.00 11.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 stycznia 2023 07:25 .

Inter Mediolan – Parma Calcio, gdzie oglądać

Podopieczni Simone Inzaghiego mają plan, aby we wtorkowy wieczór zmazać plamę po rozczarowującej stracie punktów w Serie A z Monzą (2:2). Inter Mediolan kilka dni wcześniej pokonał z kolei SSC Napoli (1:0).

Ekipa Fabio Pecchi ostatnie spotkania rozegrała natomiast w drugiej połowie grudnia minionego roku. Parma przegrała ze SPAL Ferrara (0:1) oraz zremisowała z Venezią Calcio (2:2).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Inter Mediolan – Parma Calcio, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na stadionie w Mediolanie odbędzie się na Stadio Giuseppe Meazza. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Extra. Mecz zacznie się o 21:00.

Inter Mediolan – Parma Calcio, transmisja online

Wtorkowa potyczka będzie emitowana nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Stacja Polsat Sport Extra jest dostępna na CANAL+ online. Wejdź na stronę platformy streamingowej. Skorzystaj z naszej oferty!

1-miesięczny dostęp – 64 zł

Inter Mediolan – Parma Calcio, kursy bukmacherskie

Gospodarze podejdą do potyczki w roli faworyta. Kurs na wygraną Interu oscyluje w granicach 1,21-1,23 u legalnych polskich bukmacherów.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin