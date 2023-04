Inter - Monza: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Nerazzurri są o krok od półfinału Ligi Mistrzów, ale muszą też skupić się na Serie A, by we wrześniu znów rywalizować w najważniejszych europejskich rozgrywkach. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Inter – Monza, gdzie oglądać

Inter Mediolan po pierwszym meczu z Benfiką (2:0) jest o krok od półfinału Ligi Mistrzów. Jednakże, jako że Nerazzurri wciąż nie są jednym z faworytów do ostatecznego triumfu, jeśli chcą wrócić do elity we wrześniu, muszą też postarać się w Serie A. A mediolańczycy mają w lidze fatalną serię. Nie wygrali w niej od czterech meczów, z czego trzy przegrali. Do czwartego Milanu tracą tylko punkt – ale muszą wrócić na zwycięską ścieżkę, by przegonić Rossonerich.

Monza również czeka na zwycięstwo od czterech ligowych starć. Beniaminek i tak jednak jest już niemal pewien utrzymania, co należy poczytać za wielki sukces.

Inter – Monza, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w Mediolanie obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

Inter – Monza, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek we włoskiej ekstraklasie dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Inter – Monza zostanie aktywowany

Inter – Monza, transmisja online

Starcie na Stadio Giuseppe Meazza możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 49 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł (przy wykupieniu rocznego abonamentu)

Inter – Monza, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich wyników ligowych, to Inter jest znacznym faworytem bukmacherów w pojedynku z Monzą.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Monza 1.45 4.90 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 09:16 .

