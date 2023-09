IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan – Sassuolo, gdzie oglądać

Inter Mediolan jeszcze się nie potknął w tym sezonie Serie A i wygrał wszystkie pięć dotychczasowych spotkań. Nerazzurri są także zdecydowanym faworytem pojedynku z Sassuolo, które zaliczyło fatalny początek sezonu. Obraz gry Neroverdich może jednak nieco zakrzywiać sobotnie zwycięstwo z Juventusem aż 4:2, jednak wszystkie gole w tamtym spotkaniu wynikały ze sporych błędów Starej Damy. Wydaje się, że każdą ewentualną stratę punktów Interu będzie tutaj można uznać za niespodziankę.

Inter Mediolan – Sassuolo, transmisja na żywo w TV

Mecz Interu Mediolan z Sassuolo będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Początek meczu o godzinie 20:45.

Inter Mediolan – Sassuolo, transmisja online za darmo

Jedno z ciekawszych spotkań tej serii gier włoskiej Serie A, czy starcie Interu z Sassuolo będzie można również obejrzeć całkowicie za darmo w STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Po pierwsze zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Dostęp do meczu zostanie odblokowany.

Inter Mediolan – Sassuolo, transmisja online

Pojedynek na San Siro będzie można również śledzić w CANAL+ Online, a Ty w prosty sposób możesz zaoszczędzić 240 zł. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Inter Mediolan – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy zdecydowanym faworytem jest Inter Mediolan. Kursy na zwycięstwo Nerazzurrich są niskie i oscylują wokół 1,33. Dla porównania typy na zwycięstwo Sassuolo wynoszą około 8,50.

Inter Mediolan Sassuolo 1.31 6.50 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 14:11 .

Gdzie obejrzeć mecz Inter – Sassuolo? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2, a także w CANAL+ Online oraz STS TV. Kiedy jest mecz Inter – Sassuolo? Mecz rozpocznie się w środę, 27 września, o godzinie 20:45.

