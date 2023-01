PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan – Hellas Werona: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Nerazzurrim coraz trudniej wierzyć w odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Czy zdołają pokonać walczący o utrzymanie Hellas? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Inter – Hellas, gdzie oglądać

Fani Interu Mediolan jeszcze dwa tygodnie temu mogli mieć spore nadzieje na powrót do walki o tytuł. Nerazzurri zafundowali Napoli pierwszą porażkę i jednocześnie zbliżyli się do lidera. Niedawny remis z Monzą sprawił jednak, że do nadchodzącej kolejki mediolańczycy podchodzą z czwartej lokaty. Do Partenopei tracą już dziesięć oczek.

Ale Hellas Werona nie powinien być wielkim wyzwaniem dla podopiecznych Simone Inzaghiego. Zespół Pawła Dawidowicza znajduje się w strefie spadkowej i nic nie wskazuje, by szybko się z niej wydostał. Do pierwszego bezpiecznego miejsca brakuje mu bowiem aż sześciu oczek.

Inter – Hellas, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 18. kolejki Serie A obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Inter – Hellas, transmisja za darmo

Inter – Hellas, transmisja online

Inter – Hellas, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, mediolańczycy są wyraźnymi faworytami sobotniego pojedynku na San Siro.

