Hurkacz - Zapata Miralles: transmisja za darmo. Reprezentant Polski wypadł ostatnio z czołowej dziesiątki rankingu ATP i walkę o powrót do niej rozpocznie na turnieju w portugalskim Estoril. Sprawdź gdzie za darmo oglądać mecz Hurkacz - Zapata Miralles.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Rozstawiony z numerem 2. Hubert Hurkacz rywalizację w turnieju Estoril Open rozpocznie od konfrontacji z Bernabe Zapatą Mirallesem. 26-letni Hiszpan obecnie zajmuje 43. miejsce w rankingu ATP, a w pierwszej rundzie uporał się z Portugalczykiem Henrique Rochą.

Nie ma wątpliwości, że faworytem do zwycięstwa jest reprezentant Polski, ale na pewno nie może sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Do tej pory Hurkacz nie miał jeszcze okazji rywalizować z tym rywalem.

Mecz Hurkacz – Zapata Miralles odbędzie się w czwartek (6 kwietnia) o godzinie 18:00.

Hurkacz – Zapata Miralles, transmisja w TV

Wszystko wskazuje na to, że pojedynku Hurkacza z Zapatą Mirallesem nie będziemy mogli obejrzeć w polskiej telewizji. Posiadająca prawa do transmitowania wielu turniejów ATP stacja Polsat nie ma go zaplanowanego w swojej ramówce.

Hurkacz – Zapata Miralles, transmisja za darmo

Mamy jednak także dobrą wiadomość, ponieważ mecz Huberta Hurkacza na turnieju w Estoril będzie dostępny zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Rywalizację będzie można oglądać w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Estoril Open 2023: Kiedy gra Hurkacz?

Pierwsze spotkanie Huberta Hurkacza na turnieju w Estoril, w którym jego rywalem będzie Hiszpan Zapata Miralles, rozegrane zostanie w czwartek (6 kwietnia). Spotkanie rozpocznie się około godziny 18:00.

