Hurkacz – Ymer: transmisja za darmo. W ćwierćfinałowym meczu turnieju ATP w Marsylii najlepszy polski tenisista zmierzy się z reprezentującym Szwecję Mikaelem Ymerem. Sprawdź o której gra Hurkacz. Zobacz gdzie za darmo oglądać mecz Hurkacz – Ymer.

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz do ćwierćfinału turnieju w Marsylii awansował nie bez problemów. W 1/8 finału mierzył się ze Szwajcarem Leandro Rieidim i potrzebował trzech setów, aby potwierdzić swoją wyższość. Teraz czeka go konfrontacja z zajmującym 69. miejsce w rankingu ATP Mikaelem Ymerem. Ten do ćwierćfinału awansował bez gry, bowiem David Goffin wycofał się z rywalizacji.

Hurkacz miał już okazję dwukrotnie mierzyć się z Ymerem. Bilans tych pojedynków jest remisowy. Polak wygrał w 2020 roku w Auckland, natomiast Ymer zrewanżował się zwycięstwem podczas Australian Open w 2021 roku.

Mecz Hurkacz – Ymer odbędzie się w piątek (24 lutego) o godzinie 14:30.

Hurkacz – Ymer, transmisja w TV

Polscy kibice mogą być zawiedzeni, bowiem mecz Hurkacz – Ymer nie będzie transmitowany na żadnym polskim kanale. Nie oznacza to jednak, że tego meczu nie będzie można obejrzeć. Poniżej przedstawiamy sposób.

Hurkacz – Ymer, transmisja za darmo

Ćwierćfinałowy pojedynek Hurkacza z Ymer będzie można oglądać dzięki darmowej transmisji w usłudze STS. Aby uzyskać dostęp do tej transmisji wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Hurkacz – Ymer, który zadecyduje o awansie do półfinału turnieju w Marsylii, rozegrany zostanie w piątek (24 lutego) o godzinie 14:30.

