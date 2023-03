PressFocus Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz bez większych problemów wywalczył awans do ćwierćfinału turnieju w Dubaju. W meczu 1/8 finału w dwóch setach rozprawił się z Pawłem Kotowem. Teraz czeka go jednak znacznie większe wyzwanie, bowiem jego rywalem będzie lider światowego rankingu ATP Novak Djoković.

Dla Polska będzie to już piąta konfrontacja w karierze z 35-letnim Serbem. Wszystkie cztery dotychczasowe pojedynki zakończyły się wygranymi Djokovicia. Po raz ostatni obaj tenisiści rywalizowali ze sobą w ubiegłym roku podczas turnieju w Madrycie. Spotkanie zakończyło się wygraną Serba 6:3, 6:4.

Mecz Hurkacz – Djoković rozegrane zostanie w czwartek (2 marca). Spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 16:00 czasu polskiego.

Hurkacz – Djoković, transmisja w TV

Transmisji czwartkowego meczu Hurkacz – Djoković nie może zabraknąć w polskiej telewizji. Mecz będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na jednym ze sportowych kanałów Polsatu.

Hurkacz – Djoković, transmisja za darmo

Jeżeli nie będziesz miał dostępu do telewizyjnej transmisji to nic straconego. Zupełnie bezpłatna transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

ATP Dubaj: Kiedy gra Hurkacz?

Spotkanie Hurkacz – Djoković w ramach ćwierćfinałów turnieju w Dubaju odbędzie się w czwartek (2 marca). Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 16:00.

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Djoković? Mecz Hurkacz – Djoković będzie można obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu na stronie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Djoković? Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (2 marca) po godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.