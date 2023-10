Grand Prix Kataru: transmisja. Przed nami kolejna runda Formuły 1 w sezonie 2023. Pewny tytułu przystąpi do niej Max Verstappen. Sprawdź gdzie oglądać F1.

Grand Prix Kataru: gdzie oglądać?

W niedzielę odbędzie się kolejny wyścig Formuły 1 w sezonie 2023. Pewny zdobycia kolejnego mistrzowskiego tytułu przystąpi do niego Max Verstappen, który zapewnił sobie go po sobotnim sprincie. Holender do niedzielnego wyścigu ruszy z pole position, a tuż za nimi wystartują dwaj kierowcy Mercedesa – George Russell i Lewis Hamilton.

Grand Prix Kataru: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji wyścigów F1 w Polsce dysponuje platforma streamingowa Viaplay, co oznacza, że niedzielnego wyścigu nie obejrzymy na żadnym kanale telewizyjnym.

Grand Prix Kataru 2023: transmisja online

Rywalizację w Katarze, która rozpocznie się o godzinie 19:00 polskiego czasu, będzie można oglądać online. Transmisja będzie dostępna dla klientów platformy Viaplay.

O której Grand Prix Kataru?

Wyścig o Grand Prix Kataru odbędzie się w niedzielę (8 października). Zawodnicy do rywalizacji ruszą punktualnie o godzinie 19:00 polskiego czasu.

