Górnik – Warta, gdzie oglądać

Fani Górnika Zabrze mogą już powoli zapominać o niedawnym strachu przed spadkiem. Ich ulubieńcy wygrali trzy ostatnie spotkania, nie tracąc przy tym gola. A przypomnijmy, że w trakcie tej serii pokonali wciąż urzędujących mistrzów Polski – Lecha Poznań.

Zabrzan czeka jednak niełatwe zadanie. Warta Poznań ma w tabeli o sześć punktów więcej. I choć Warciarze przegrali ostatnio z Jagiellonią (1:3), to na rozkładzie z ostatnich tygodni mają choćby Legię Warszawa. W piątek czeka nas zatem ciekawe widowisko.

Górnik – Warta, transmisja na żywo w TV

Mecz w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Górnik – Warta, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online.



Górnik – Warta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują faworytów w gospodarzach, którzy do starcia podejdą po trzech kolejnych zwycięstwach w lidze.

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Warta Poznań 2.17 3.50 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 08:35 .

