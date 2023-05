PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać

Górnik Zabrze pod wodzą Jana Urbana notuje niesamowitą serię pięciu wygranych z rzędu. Przed tygodniem zabrzanie po emocjonującym widowisku pokonali łódzki Widzew 3:2. Doskonała gra sprawiła, że zabrzanie w mgnieniu oka znaleźli się na szóstej lokacie w lidze, choć jeszcze kilka tygodni temu drżeli o utrzymanie. Pogoń z kolei jest bliska zakończenia obecnych rozgrywek na podium. Obecnie Portowcy mają dwa punkty przewagi nad czwartym Lechem, jednak o ligowe punkty w Zabrzu z pewnością łatwo nie będzie.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Górnik z Pogonią będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również dostępny w Telewizji Publicznej. Transmisję ze spotkania przeprowadzi także TVP Sport.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, transmisja online

To spotkanie polskiej ekstraklasy będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online oraz w aplikacji Sport.TVP.pl.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Mimo doskonałej formy Górnik Zabrze i pięciu zwycięstw z rzędu, zdaniem bukmacherów faworytem sobotniej potyczki jest Pogoń Szczecin.

Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 2.92 3.60 2.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 07:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Górnik – Pogoń? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport, a także w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Górnik – Pogoń? Mecz rozpocznie się w sobotę, 20 maja, o godzinie 17:30.

