Górnik – Legia, gdzie oglądać

Legia powoli żegna się z marzeniami o zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Po ostatnim remisie 2:2 z Widzewem Łódź jej strata do prowadzącego Rakowa Częstochowa wzrosła już do 9 punktów. Odrobienie strat w ciągu pozostałych 12 kolejek może być bardzo trudne, choć z pewnością podopieczni Kosty Runjaicia będą walczyć do końca.

W sobotę czeka ich jednak niełatwy pojedynek w Zabrzu z miejscowym Górnikiem, który przed tygodniem skromnie 1:0 pokonał Stal Mielec i aktualnie ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Zabrzanie będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i sprawić niespodziankę. To udało im się już w poprzednim sezonie, kiedy pokonali Legię u siebie 3:2. Jak będzie tym razem? Sprawdź nasze typy na mecz Górnik – Legia.

Górnik – Legia, transmisja w TV

Sobotni mecz Górnik – Legia rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisja meczu “na żywo” będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra HD, a skomentują go Marcin Rosłoń i Kamil Kosowski.

Górnik – Legia, transmisja online

Górnik – Legia, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do sobotniego spotkania przystąpią piłkarze Legii. Takiego zdania są również bukmacherzy, jeżeli spojrzymy na kursy oferowane przez nich na ten pojedynek.

Górnik Zabrze Legia Warszawa 3.25 3.30 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 09:26 .