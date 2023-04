PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Zengota

GKM Grudziądz – Unia, gdzie oglądać?

W jednym z niedzielnych spotkań 3. kolejki PGE Ekstraligi Zooleszcz GKM Grudziądz będzie starał się odnieść pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Po dwóch pojedynkach ma na swoim koncie tylko jeden punkt. Teraz czeka go niełatwe zadanie, bowiem zmierzy się z Unią Leszno. Po swojej stronie będzie miał na pewno atut własnego toru.

Fogo Unia Leszno w pierwszym pojedynku pokonała 46:44 Cellfast Wilki Krosno, natomiast w drugim uległa 38:52 na wyjeździe Betard Sparcie Wrocław. Teraz leszczynianie jadą do Grudziądza po pełną pulę.

Transmisja z niedzielnego meczu będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

GKM Grudziądz – Unia, transmisja w TV

Pojedynek Zooleszcz GKS Grudziądz – Fogo Unia Leszno odbędzie się w niedzielę (23 kwietnia) o godzinie 16:30. W telewizji mecz obejrzymy “na żywo” na kanale CANAL+ Sport 5.

GKM Grudziądz – Unia, transmisja online

Niedzielną rywalizację obejrzymy także za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, która jest teraz do uzyskania z 60 złotowym rabatem. Jak go uzyskać? W pierwszej kolejności zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony, a następnie wybrać półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+. W tej opcji miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł.

