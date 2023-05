Imago/Foto Olimpik Na zdjęciu: Maciej Janowski

GKM Grudziądz – Sparta, gdzie oglądać?

W roli murowanego faworyta do zwycięstwa do wyjazdowego spotkania 6. rundy PGE Ekstraligi z ZOOleszcz GKM Grudziądz przystąpi Betard Sparta Wrocław. Goście ze stolicy Dolnego Śląska jak na razie mają na swoim koncie komplet pięciu zwycięstw i nic nie wskazuje na to, aby w piątkowy wieczór mogło dojść do niespodzianki.

Rywali Sparty zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi. Po pięciu meczach ma na swoim koncie tylko jeden remis i aż cztery porażki.

Spotkanie GKM Grudziądz – Sparta będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i online.

GKM Grudziądz – Sparta, transmisja w TV

Mecz GKM Grudziądz – Sparta Wrocław odbędzie się w piątek (19 maja) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

GKM Grudziądz – Sparta, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz w Grudziądzu obejrzymy w usłudze CANAL+ online. Korzystając z aktualnej promocji na półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, można zaoszczędzić 60 zł. Oferta jest dostępna po rejestracji konto za pośrednictwem naszej strony

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Dodaj paczkę z kanałami Eleven Sports i Polsat Sport Premium Sfinalizuj zakup

GKM Grudziądz – Sparta, kursy bukmacherskie

Zespół z Wrocławia jest oczywiście zdecydowanym faworytem piątkowego meczu. Widać to również w kursach oferowanych na ten pojedynek przez legalnych bukmacherów.

Wynik Strona Kursy GKM Grudziądz 6.46 remis 16.00 Sparta Wrocław 1.15 Sparta Wrocław (-8.5) 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2023 10:55 .

Gdzie obejrzeć mecz GKM Grudziądz – Sparta Wrocław? Transmisja meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie GKM Grudziądz – Sparta Wrocław? Mecz rozegrany zostanie w piątek (19 maja) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.