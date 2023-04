IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Erling Haaland

Fulham – Man City, gdzie oglądać?

O ósme ligowe zwycięstwo z rzędu zagra w niedzielę Manchester City. Wygrana na Craven Cottage pozwoliłaby również drużynie Josepa Guardioli objąć fotel lidera Premier League. Jest to możliwe dzięki ostatniej efektownej wygranej 4:1 nad Arsenalem w meczu na szczycie ligowej tabeli. Obecnie Manchester City zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma tylko dwa punkty straty do Kanonierów i dwa spotkania do rozegrania więcej.

W niedzielę rywalem Manchesteru City będzie zajmujący miejsce w środku ligowej tabeli Fulham. Zespołowi prowadzonemu przez Marco Silvę będzie bardzo trudno o poprawienie swojego dorobku punktowego. Ewentualny remis w tym meczu uznany zostanie za sensację. Sprawdź nasze typy na mecz Fulham – Man City.

Fulham – Manchester City, transmisja w TV

Mecz Fulham – Manchester City w ramach 34. kolejki Premier League, rozegrany zostanie w niedzielę (30 kwietnia) o godzinie 15:00. Meczu nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji, bowiem transmisja dostępna będzie tylko na platformie Viaplay.

Fulham – Man City, transmisja online

Rywalizację Fulham z Manchesterem City można oglądać tylko online. W Polsce transmisja mecz będzie dostępna tylko za pośrednictwem platformy Viaplay.

Fulham – Man City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City jest murowanym faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich kursy na ten pojedynek.

Fulham Manchester City 12.0 6.80 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2023 09:38 .

