fot. PressFocus Na zdjęciu: Graham Potter

Fulham – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Pierwsze sobotnie starcie w ramach 18. kolejki Premier League odbędzie się na Molineux Stadium. W tym miejscu możesz dowiedzieć się, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania.

Fulham – Chelsea, gdzie oglądać

Niezwykle ciekawie zapowiada się czwartkowe odrabianie zaległości w lidze angielskiej, gdy w derbach Londynu zmierzą się Fulham i Chelsea. W roli faworyta do tej potyczki podejdą podopieczni Grahama Pottera, ale team z Craven Cottage na pewno nie sprzeda tanio skóry.

Zespół Marco Silvy ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej. Fulham może pochwalić się trzema ligowymi zwycięstwami z rzędu. The Blues chce się natomiast pozbierać po druzgocącej porażce z Man City (0:4) w Pucharze Anglii.

Sprawdź nasze typy na mecz Fulham – Chelsea.

Fulham – Chelsea, transmisja na żywo w TV

W żadnej polskiej telewizji nie będzie można zobaczyć czwartkowej potyczki derbowej. Rywalizacja będzie transmitowana tylko online.

Fulham – Chelsea, transmisja online

Czwartkowa batalia będzie do obejrzenia na platformie Viaplay. Mecz zacznie się o godzinie 21:00, a skomentują go Dawid Król oraz Michał Zachodny. Wejdź na stronę Viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a następnie ciesz się z dostępu do transmisji ze spotkania.

Fulham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Eksperci sugerują, że faworytem do wygranej w czwartkowym spotkaniu są goście. Pokazują to wyraźnie kursy, które prezentujemy poniżej.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin