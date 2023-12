Frosinone - Juventus: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszym sobotnim meczu 17. kolejki Serie A Frosinone Calcio zmierzy się z Juventusem. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 12:30.

IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Frosinone – Juventus, gdzie oglądać

Juventus w sobotnim pojedynku z pewnością będzie chciał zmazać plamę po ostatnim słabym występie przeciwko Genoi. Stara Dama tylko zremisowała w starciu z beniaminkiem Serie A i straciła dystans do Interu. W tamtym pojedynku zabrakło Adriena Rabiota, a brak Francuza był aż nadto widoczny w grze Bianconerich. Tym razem pomocnik ma już zagrać, ale Juventus będzie musiał sobie radzić bez innej gwiazdy. Delikatny uraz leczy Federico Chiesa.

Zobacz także: Tabela Serie A

Frosinone – Juventus, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie Frosinone z Juventusem będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 12:30.

Frosinone – Juventus, transmisja online za darmo

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do tego meczu Serie A zostanie odblokowany.

Frosinone – Juventus, transmisja online

Mecz Frosinone – Juventus możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Frosinone – Juventus, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest oczywiście Juventus. Kursy na zwycięstwo gości oscylują wokół 1,65. Dla porównania kursy na zwycięstwo Frosinone wynoszą około 6,00.

Frosinone Juventus FC 6.15 4.00 1.64 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 grudnia 2023 05:02 .

Gdzie obejrzeć mecz Frosinone – Juventus? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Frosinone – Juventus? Mecz rozpocznie się w sobotę, 23 grudnia, o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.